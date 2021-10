https://fr.sputniknews.com/20211004/au-cur-de-la-polemique-la-commission-sur-le-complotisme-prend-la-defense-de-guy-vallancien-1051985893.html

Au cœur de la polémique, la commission sur le complotisme prend la défense de Guy Vallancien

Le sociologue Gérald Bronner, nommé à la tête de la commission sur le complotisme instituée mercredi dernier par Emmanuel Macron, estime que le professeur Guy... 04.10.2021, Sputnik France

Invité de l’émission C Politique sur France 5 dimanche 3 octobre, Gérald Bronner, qui préside la commission sur le complotisme et la désinformation instituée le 29 septembre par Emmanuel Macron et composée d’une quinzaine d’universitaires et personnalités, s’est exprimé sur la nomination controversée de l’urologue Guy Vallancien.Celle-ci interpelle alors que le professeur vient d’être sanctionné par l’Ordre des médecins d’un blâme pour manquement au principe de moralité et que ses prises de position sur le médicament Mediator dérangent.Le président de cette commission intitulée Les Lumières à l’ère numérique et ayant pour mission "la lutte contre les diffuseurs de la haine et de la désinformation" estime que Guy Vallancien est "un très grand médecin, un grand chirurgien avec une reconnaissance de ses pairs à l’international"."J’ai découvert comme vous cette histoire, je ne suis pas un inspecteur de police […]. La première réunion va avoir lieu demain [le 4 octobre] et nous discuterons avec lui collectivement."Bronner attend des arguments serrésM.Bronner a reconnu que les gens pouvaient avoir des opinions différentes et "qu’il y a des esprits malveillants qui radiographient chacun des membres".Blâme de l’Ordre des médecins et affaire du MediatorCependant, les antécédents de ce dernier font tache et choquent la communauté scientifique.L’affaire la plus récente a été révélée par Marianne, à savoir la sanction du blâme dont il a écopé de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins en juin dernier en raison d’un certificat médical "mensonger" et "constitutif d’un manquement au principe de moralité". Selon l’Ordre des médecins, ce certificat n’était "appuyé sur aucun élément permettant d’en asseoir la véracité" ce qui est "un acte de nature à déconsidérer la profession".Irène Frachon, la pneumologue et lanceuse d’alerte de l’affaire du Mediator, a joint sa voix aux détracteurs du professeur dans une tribune du Monde publiée le 30 septembre.Et d’ajouter: "le rapport pénal d’expertise scientifique a conclu que le Mediator, consommé par environ cinq millions de Français pendant 33 ans, est la cause directe de la mort ou de l’invalidité de milliers de personnes".

