https://fr.sputniknews.com/20211004/brexit-londres-menace-de-denoncer-le-protocole-sur-lirlande-du-nord-1051983048.html

Brexit: Londres menace de dénoncer le protocole sur l'Irlande du Nord

Brexit: Londres menace de dénoncer le protocole sur l'Irlande du Nord

La Grande-Bretagne a prévenu lundi l'Union européenne qu'elle prendrait des mesures unilatérales dans le cadre de l'accord de Brexit si les Vingt-Sept... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T14:08+0200

2021-10-04T14:08+0200

2021-10-04T14:08+0200

international

union européenne (ue)

irlande du nord

brexit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/1044960295_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb22eef32e1627e66528672ca6288e68.jpg

S'exprimant lors du congrès annuel du Parti conservateur, David Frost, le ministre chargé du suivi du Brexit, a annoncé qu'il allait présenter un ensemble de textes juridiques traduisant les propositions déjà formulées par le gouvernement de Boris Johnson pour modifier le "protocole nord-irlandais".Il n'a pas précisé quand le gouvernement britannique pourrait déclencher l'article 16 de l'accord permettant à chacune des deux parties de prendre des mesures unilatérales si elle considère que le protocole a de graves conséquences. D'après les médias britanniques, il pourrait prendre cette initiative d'ici la fin du mois.L'UE a prévenu que l'activation de l'article 16 serait "extrêmement inutile" et qu'elle n'exclurait aucune option si Londres se décidait à y recourir.Le gouvernement de Boris Johnson appelle depuis plusieurs mois l'Union européenne à renégocier les modalités du "protocole nord-irlandais", qui encadre les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et la province britannique d'Irlande du Nord, frontalière de la République d'Irlande, elle-même membre de l'UE.L'UE a refusé toute nouvelle négociation.Ce protocole a créé une frontière douanière de fait entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord afin de préserver la libre circulation des marchandises entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, ce qui a contribué au réveil des tensions communautaires dans la province britannique où les "unionistes" refusent toute différence de traitement avec le reste du Royaume-Uni.David Frost a accusé lundi l'intransigeance européenne de menacer les fragiles équilibres issus de l'accord de paix du "Vendredi-Saint" en 1998, qui a mis fin à 30 années de violences en Irlande du Nord entre unionistes protestants et nationalistes catholiques.

irlande du nord

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

union européenne (ue), irlande du nord, brexit