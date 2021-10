https://fr.sputniknews.com/20211004/chine-fermeture-de-sites-touristiques-en-raison-de-fortes-pluies-1051990587.html

Chine: fermeture de sites touristiques en raison de fortes pluies

Chine: fermeture de sites touristiques en raison de fortes pluies

Une douzaine de sites touristiques des provinces du Shanxi, du Shaanxi et du Gansu (nord et nord-ouest de la Chine) ont été fermés en raison de fortes pluies... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T18:00+0200

2021-10-04T18:00+0200

2021-10-04T18:00+0200

international

chine

tourisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1045882279_0:347:3023:2047_1920x0_80_0_0_e7a318669bcc959b8bc4d329e9214d19.jpg

Au Shanxi, 74 sites touristiques ont été fermés à la suite de l'alerte d'urgence émise lundi par le centre provincial de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse.Certains sites touristiques situés dans les prairies et les montagnes ont été temporairement fermés en raison des fortes précipitations prévues dans le Shaanxi entre dimanche et jeudi.Les célèbres grottes de Maijishan et d'autres sites touristiques bien connus du Gansu ont également été fermés à la suite de fortes pluies persistantes.Les autorités locales ont émis des alertes sur les risques de sécurité et les fermetures inattendues de sites touristiques en cas de conditions météorologiques extrêmes, alors que la "semaine d'or" des congés de la fête nationale, du 1er au 7 octobre, a entraîné un pic du nombre de touristes.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, tourisme