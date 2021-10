https://fr.sputniknews.com/20211004/dupont-aignan-attaque-macron-marionnette-du-systeme-1051983431.html

Dupont-Aignan attaque Macron, "marionnette du système"

Dupont-Aignan attaque Macron, "marionnette du système"

Le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé dimanche, en lançant sa campagne présidentielle, "l'imposture" d'Emmanuel Macron, "marionnette du... 04.10.2021, Sputnik France

"En 2017, Emmanuel Macron a joué le rôle de l'homme neuf. (...) L'imposture fut totale" et la présidentielle de 2022 sera "le dernier rendez-vous pour empêcher (le président sortant), marionnette du système, de déconstruire la France", a-t-il déclaré, devant des troupes clairsemées, au cirque d'Hiver à Paris. Le président de Debout la France avait invité ses militants à venir sans pass sanitaire, ce qui l'obligeait à s'en tenir à une jauge de 500 personnes, dans une salle pouvant en contenir 1.500. Mais entre ses partisans, il restait encore des chaises vides.M. Dupont-Aignan est tombé à 2% d'intentions de vote dans les sondages, marginalisé par des départs et par le polémiste Eric Zemmour. Même s'il n'a pas déclaré sa candidature, celui-ci est crédité jusqu'à 15% des intentions de vote."Sauvons la France""Qui peut sauver la France?" a demandé le candidat Nicolas Dupont-Aignan, en reprenant son slogan de campagne ("Sauvons la France"). "Jeanne d'Arc!" a lancé une militante dans la salle. "Je ne me souhaite pas son sort (Jeanne d'Arc a été brûlée vive en 1431, ndlr), même si certains en rêvent", lui a répondu le député de l'Essonne, qui se présente pour la troisième fois à la présidentielle.Le gaulliste revendiqué a attaqué Emmanuel Macron, qui "divise pour régner" : les "+gilets jaunes+ contre les commerçants, les vaccinés contre les non-vaccinés, les malades contre les soignants", a-t-il énuméré. Il s'est ensuite dit "fier" d'avoir voté et manifesté contre "le pass sanitaire de la honte".Il a aussi ironisé sur "l'extraordinaire bilan parisien" de la candidate socialiste Anne Hidalgo, et sur les écologistes, qu'il a qualifiés d'"idiots utiles de la mondialisation sauvage". Il s'en est enfin pris au candidat de la droite Xavier Bertrand "frappé d'amnésie".Mais il n'a pas cité Eric Zemmour, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles et lui prend des voix dans les sondages. Ni Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, avec qui il s'était allié entre les deux tours en 2017 avant de prendre ses distances.

