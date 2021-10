https://fr.sputniknews.com/20211004/fosse-offshore-apres-les-pandora-papers-le-kremlin-envoie-une-pique-aux-etats-unis-1051988103.html

"Fosse offshore": après les Pandora Papers, le Kremlin envoie une pique aux États-Unis

"Fosse offshore": après les Pandora Papers, le Kremlin envoie une pique aux États-Unis

Si les États-Unis déclarent lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent, la nouvelle enquête sur l’évasion fiscale publiée par le Consortium... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T16:52+0200

2021-10-04T16:52+0200

2021-10-04T16:52+0200

international

russie

états-unis

corruption

blanchiment d'argent

kremlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1051987932_0:680:2048:1832_1920x0_80_0_0_85abe732d1957e9380334b0f33fc1c9f.jpg

Réagissant à la publication de l’enquête de l’ICIJ, le porte-parole du Kremlin a pointé qu’elle mettait en évidence l’envergure de la corruption aux États-Unis, malgré les déclarations de ces derniers sur leur lutte contre ce fléau.Les Pandora Papers sur les États-UnisRendue publique dimanche 3 octobre et baptisée Pandora Papers, cette enquête qui s'appuie sur quelque 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers, désigne les États-Unis comme "l'un des plus grands acteurs du monde offshore", avec plus d'une douzaine d'États devenus "des leaders dans le domaine du trafic de secret financier" au cours de la dernière décennie.Les États-Unis déclarent la guerre à la corruptionLe 3 juin, le Président Biden a signé un mémorandum sur la sécurité nationale déclarant que la lutte contre la corruption est une priorité fondamentale. Le document promettait de doubler les efforts de lutte contre la corruption. Notamment, il exigeait que les agences fédérales préparent dans les 200 jours un rapport interinstitutionnel qui traiterait la manière dont le gouvernement américain peut se moderniser et mieux financer ses efforts pour lutter contre le problème, mettre fin au financement illicite ainsi que poursuivre les organisations et les individus corrompus et renforcer les partenariats et l'assistance internationaux.Toujours début juin, aux côtés des autres membres du G7, les États-Unis ont visé dans une déclaration conjointe la corruption comme un problème qui "menace la stabilité et la sécurité des sociétés", sape "les institutions et les valeurs de la démocratie, les valeurs éthiques et la justice", "mettant en péril le développement durable et l'État de droit".

Guerik Pas facile pour Poutine de faire oublier que plusieurs milliers de pages des Panama papers concernent l’enrichissement inexpliqué de plusieurs de ses proches !! 0

Jacques BELLE en fait c'est toute la finance anglo-saxonne qui est en cause: car les britiches avec leurs trusts ne valent guère mieux. Faut toujours se méfier des mirages ... surtout à l'atterrissage ! 0

2

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

russie, états-unis, corruption, blanchiment d'argent, kremlin