La Corée du Nord va rétablir les canaux de communication avec le Sud

La Corée du Nord va rétablir les canaux de communication avec le Sud

La Corée du Nord va rétablir à partir de ce lundi les communications avec Séoul, après les avoir interrompues en août, a annoncé l'agence de presse officielle... 04.10.2021, Sputnik France

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un "a exprimé son intention de rétablir les canaux de communication coupées entre le Nord et le Sud", rapporte KCNA lundi matin, ajoutant que cette décision vise à établir une "paix durable" dans la péninsule coréenne.Les communications, faisant l'objet de suspensions et de reprises répétées depuis plusieurs mois, seront rétablies quelques jours après que Pyongyang a procédé à des tirs de missiles, provoquant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.La Corée du Nord avait unilatéralement coupé tous ces canaux officiels de communication militaire et politique en juin 2020 après avoir dénoncé l'envoi sur son territoire de tracts de propagande anti-Pyongyang par des militants basés au Sud.Un dégel surpriseUn an plus tard, le 27 juillet 2021, les deux Corées avaient annoncé un dégel surprise de leurs relations avec le rétablissement de ces communications transfrontalières.Cette décision était la première annonce positive depuis la série de sommets, en 2018, entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong Un, qui n'avaient permis aucune percée diplomatique d'importance.Cette détente n'avait toutefois pas duré, Pyongyang, irrité par des exercices militaires conjoints des Etats-Unis et de la Corée du Sud, cessant de répondre aux appels deux semaines plus tard.Depuis lors, Pyongyang a annoncé le tir d'un missile de croisière de longue portée puis d'un missile présenté comme hypersonique et, vendredi, d'un missile anti-aérien.

corée du sud, corée du nord, kim jong-un, pyongyang, communication