https://fr.sputniknews.com/20211004/la-demande-en-energies-fossiles-retrouve-ses-niveaux-davant-la-pandemie-1051986461.html

La demande en énergies fossiles retrouve ses niveaux d'avant la pandémie

La demande en énergies fossiles retrouve ses niveaux d'avant la pandémie

La demande de charbon et de gaz naturel a dépassé les niveaux records d'avant la pandémie, et le pétrole n'est pas loin derrière, ce qui compromet les espoirs... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T16:27+0200

2021-10-04T16:27+0200

2021-10-04T16:27+0200

international

agence internationale de l'énergie (aie)

énergies renouvelables

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101940/49/1019404997_0:129:3500:2098_1920x0_80_0_0_d3c73a9c57f7fd3be32e12e3f5fb341d.jpg

La pénurie mondiale de gaz naturel, les prix records du gaz et du charbon, la pénurie d'électricité en Chine et le prix du pétrole, au plus haut depuis trois ans, révèlent la même chose: la demande d'énergie est repartie à la hausse et le monde a toujours besoin de combustibles fossiles pour répondre à la plupart de ces besoins.Plus des trois quarts de la demande mondiale d'énergie sont toujours satisfaits par les combustibles fossiles et moins d'un cinquième par les énergies renouvelables non nucléaires, selon l'Agence internationale de l'énergie (l'AIE).Les politiques de transition énergétique ont été critiquées car elles font flamber les prix de l'énergie. Dans certains endroits, comme en Europe, les administrations hésitent à allumer les centrales à charbon pour compenser la pénurie à cause des prix élevés.En Chine, les politiques de réduction des émissions ont contribué à la décision du gouvernement de rationner l'énergie pour l'industrie lourde.Mais une grande partie de la hausse des prix de l'énergie est simplement due au fait que les producteurs ont dû réduire leurs capacités de production l'année dernière, lorsque la pandémie a entraîné une baisse sans précédent de la demande.LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, SOLUTION À LA CRISELes producteurs de gaz, de charbon et, dans une moindre mesure, de pétrole, ont été pris de court par la reprise économique, en grande partie déclenchée par les dépenses publiques de relance dans les industries à forte intensité énergétique.Les politiques nationales ont également joué un rôle dans les problèmes d'approvisionnement en électricité. En Chine, le contrôle imposé par l'État sur le prix de l'électricité fait qu'il n'est pas rentable pour les entreprises de vendre leur électricité à cause de coût trop élevé du charbon.Les services publics chinois produisent en dessous de leur capacité pour éviter de perdre de l'argent, et non parce qu'ils ne peuvent pas produire davantage.Par ailleurs, la conception et la construction de la plupart des projets gaziers prennent plusieurs années, de sorte que la pénurie actuelle reflète les décisions d'investissement prises avant la pandémie - et avant la mise en place des politiques actuelles de transition énergétique.Le directeur éxécutif de l'AIE, Fatih Birol, a déclaré que les politiques de transition énergétique n'étaient pas responsables de la crise.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

agence internationale de l'énergie (aie), énergies renouvelables