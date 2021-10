https://fr.sputniknews.com/20211004/larmee-deployee-au-royaume-uni-face-a-la-penurie-de-carburant-1051983672.html

L'armée déployée au Royaume-Uni face à la pénurie de carburant

L'armée déployée au Royaume-Uni face à la pénurie de carburant

Du personnel militaire est arrivé lundi dans un dépôt pétrolier de BP après la décision du gouvernement britannique de mobiliser des chauffeurs de poids lourds... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T14:29+0200

2021-10-04T14:29+0200

2021-10-04T14:29+0200

europe

royaume-uni

crise

station-service

brexit

carburant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1051914683_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fed8214df536cea84640892b0a25c3ee.jpg

Conséquence du Brexit et de la pandémie de COVID-19, le manque de chauffeurs routiers en Grande-Bretagne a sévèrement perturbé les chaînes d'approvisionnement du pays, de l'alimentaire au carburant, au point de déclencher des achats panique dans les stations-service des grandes villes du pays, créant des files d'attente et parfois des bagarres."Par mesure de précaution supplémentaire, nous avons mobilisé des conducteurs supplémentaires", a déclaré sur les ondes de LBC, Rishi Sunak, ministre des Finances.Les journalistes de Reuters ont cependant constaté qu'au moins une dizaine de stations-service étaient encore fermées à Londres.22% des stations-service de Londres concernéesL'Association des distributeurs de produits pétroliers (PRA), fédération du secteur, a déclaré pour sa part qu'environ 22% des stations-service de Londres et du sud-est de l'Angleterre souffraient encore de pénuries de carburant. Gordon Balmer, le directeur de la fédération, estime qu'il faudrait peut-être sept à dix jours supplémentaires avant un retour à la normale des stocks.Depuis le début de la crise, plusieurs ministres ont déclaré que celle-ci n'était pas liée à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et que la pénurie de chauffeurs routiers était mondiale. Les pays voisins de la Grande-Bretagne n'ont cependant pas enregistré de files d'attente devant les stations-service.Dans l'agriculture, le secteur porcin a prévenu à plusieurs reprises qu'un stock de plus de 100.000 porcs pourrait être sacrifié en raison d'une pénurie de bouchers et d'abatteurs.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, crise, station-service, brexit, carburant