Macron en tête, Zemmour dernier: les jeunes se prononcent sur leurs attentes envers les candidats

Contrairement aux régionales de juin 2021, pour la prochaine élection présidentielle les 18-29 ans manifestent leur intention d'aller voter, selon un sondage...

À six mois de la présidentielle, l’Institut Ipsos a mené pour France Inter une enquête auprès des 18-29 en vue de l’élection présidentielle.Ainsi, 87% des jeunes ont bien l’intention de se déplacer pour voter, ressort-il du sondage, contrairement à ce qu’une même enquête avait montré avant les régionales de juin 2021, quand la majorité des jeunes s’étaient abstenus du scrutin. Pour l’élection présidentielle, plus de la moitié des sondés (64%) affirment avoir des attentes fortes.Qui répondrait le mieux à leurs attentes?Parmi les candidatures probables à la présidentielle, c’est Emmanuel Macron qui recueille la meilleure note (4,2/10). Il est suivi de Jean-Luc Mélenchon et de Xavier Bertrand (3,9), tandis que Marine Le Pen et l’écologiste Yannick Jadot sont notés 3,8. La moins bonne note est attribuée au polémiste Éric Zemmour (2,6).Il souligne ainsi qu’aucun des candidats n'a atteint la moyenne.Une enquête différente des intentions de vote de la populationDans un dernier sondage mené également par Ipsos auprès de la population dans son ensemble sur les intentions de vote, la disposition des candidats est différente de celle des attentes des jeunes. Emmanuel Macron est également placé en tête avec 24% de votes, tandis que Xavier Bertrand et Jean-Luc Mélenchon, bien classés par les jeunes, occupent des positions plus en retrait avec 14% et 9%. La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen est en deuxième position (16%) et Éric Zemmour est le 3e (15%).L’enquête Ipsos réalisée auprès des 18-29 ans dans la perspective de l’élection présidentielle de 2022 a été menée sur un échantillon de 500 personnes. L’autre sondage auquel ont pris part 1.500 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, a été élaboré par Ipsos les 29 et 30 septembre.

