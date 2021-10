https://fr.sputniknews.com/20211004/macron-veut-renforcer-lue-dans-lindo-pacifique-a-la-faveur-de-la-crise-des-sous-marins-1051991391.html

Macron veut renforcer l'UE dans l'Indopacifique à la faveur de la crise des sous-marins

Emmanuel Macron dira mardi 5 octobre à ses homologues européens, lors d'un sommet informel en Slovénie, que la crise déclenchée par l'annulation d'un contrat de sous-marins entre la France et l'Australie constitue une occasion pour l'Europe de faire valoir auprès de Washington le rôle stratégique qu'elle pourrait jouer dans la région indopacifique, indique-t-on à l'Élysée.Les pays de l'UE peuvent jouer un rôle stratégique avec les États-Unis dans l'Indo-Pacifique en ce qui concerne le commerce, la sécurité, la défense et la protection de la liberté de navigation, a-t-il ajouté sans plus de précisions.Le Président français devrait, lors du sommet en Slovénie consacré aux relations entre l'UE et les Balkans, informer les autres chefs d'État et de gouvernement européens de la discussion qu'il a eue avec le Président américain Joe Biden le 22 septembre dernier.Il ne s'agit pas d'"amener les Européens dans une sorte de choix binaire entre le partenariat avec les États-Unis ou une sorte de repli sur elle-même de l'Europe", a poursuivi cette même source.Il s'agit, a-t-elle dit, de savoir "quelles peuvent être les conditions de ce partenariat au meilleur des intérêts européens, sachant que les États-Unis restent évidemment nos alliés".Emmanuel Macron peine à convaincre tous les États membres de la nécessité de renforcer l'"autonomie stratégique" de l'Europe en matière de Défense, comme il le préconise, en particulier les pays d'Europe centrale qui redoutent qu'elle n'affaiblisse le partenariat transatlantique.La France, avec 7.000 soldats déployés dans ses territoires des océans Indien et Pacifique, se considère comme une puissance de la région. Outre le contrat de sous-marins avec l'Australie, annulé à la mi-septembre au profit d'une alliance entre Canberra, Washington et Londres (l'"AUKUS"), Paris a notamment conclu des accords d'armement et de sécurité avec l'Inde pour y protéger ses intérêts.

