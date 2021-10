https://fr.sputniknews.com/20211004/paris-et-madrid-plaident-pour-une-reponse-paneuropeenne-a-la-flambee-des-prix-de-lenergie-1051991666.html

Paris et Madrid plaident pour une réponse paneuropéenne à la flambée des prix de l'énergie

Paris et Madrid plaident pour une réponse paneuropéenne à la flambée des prix de l'énergie

La France et l'Espagne ont appelé ce lundi à une réponse européenne coordonnée face à la flambée des prix de l'énergie afin de préserver le pouvoir d'achat des... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T19:15+0200

2021-10-04T19:15+0200

2021-10-04T19:16+0200

europe

france

europe

espagne

gaz

prix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1051991571_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_08da29b9b1de1cb9a656218c815f36a6.jpg

Les prix du gaz dans l'Union européenne ont atteint des niveaux record vendredi alors que la Russie, son principal fournisseur, continue de limiter ses livraisons en laissant craindre une accentuation de la pression sur les prix pour les consommateurs européens à l'approche de la saison hivernale."Ce n'est pas un problème que nous pouvons gérer à l'échelle nationale, il faut une réponse coordonnée européenne", a-t-elle ajouté en soulignant que l'une des options envisageables pourrait être la création de réserves stratégiques à l'échelle européenne, puisqu'un marché de 450 millions de consommateurs permet d'obtenir des tarifs plus compétitifs."Nous avons appris grâce aux négociations sur les stocks de vaccins (anti-Covid-19) que nous étions plus forts lorsque nous parlons d'une seule voix", a-t-elle souligné.Le ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a abondé dans son sens, en jugeant que la gestion d'une trajectoire durable de hausse des prix de l'énergie, alimentée à la fois par la hausse de la consommation et l'accentuation de la lutte contre le réchauffement climatique, serait "l'une des questions politiques majeures des prochaines années".Il a quant à lui annoncé que la France proposerait d'améliorer la régulation des stocks de gaz européen et de décorréler le calcul des prix de l'électricité de ceux du gaz, au profit de nouvelles formules de calcul fondée sur le coût moyen de production de l'électricité dans chaque pays européen.Son homologue espagnole a par ailleurs également souligné la nécessité d'agir contre la spéculation sur le marché des permis d'émissions carbone, qui contribue à la hausse des prix de l'énergie.

france

europe

espagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, europe, espagne, gaz, prix