Philippines: un séisme de magnitude 5,6 frappe le centre du pays

Philippines: un séisme de magnitude 5,6 frappe le centre du pays

Un séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé, dimanche, la province philippine de Mindoro (centre), a annoncé le Centre philippin de... 04.10.2021, Sputnik France

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10 kilomètres, et entraîné la démolition de cinq maisons, selon des médiais philippins, ajoutant qu'aucun dégât humain n'a été signalé.Un deuxième séisme d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter et à une profondeur de 13 km, a été enregistré plus tard dans une zone voisine, ajoute la même source.Les Philippines sont situées dans la région du "Cercle de feu" du Pacifique, où une intense activité sismique est enregistrée, s'étendant du Japon à l'Asie du Sud-Est et au bassin du Pacifique.

