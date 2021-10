https://fr.sputniknews.com/20211004/prolongement-du-pass-sanitaire-vers-un-basculement-de-nos-societes-1051988923.html

Prolongement du pass sanitaire: vers un basculement de nos sociétés?

Prolongement du pass sanitaire: vers un basculement de nos sociétés?

À l’heure d’un prolongement éventuel du pass sanitaire, faut-il prendre au sérieux les menaces sur les libertés individuelles soulevées par les manifestants... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T18:00+0200

2021-10-04T18:00+0200

2021-10-04T18:00+0200

france

liberté

politique

passeport sanitaire

libertés individuelles

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1046060248_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_5090906322c883c079d9f2aa319435e1.jpg

«Les Français ne sont pas opposés à la mutualisation des données de santé, mais il leur faut une discussion préalable. Or cet échange n’a pas eu lieu et à l’inquiétude sanitaire est venue se superposer une inquiétude sur les libertés individuelles», analyse Stéphane Rozès à notre micro.Invité de Sputnik donne la parole, le politologue commente l’annonce par le gouvernement d’un prolongement éventuel du pass sanitaire. Plus largement, l’enseignant à Science Po et à HEC voit dans l’ensemble des mesures de restriction prises par le gouvernement la preuve manifeste d’un changement d’époque en cours.«Notre rapport aux libertés individuelles» est en pleine mutation, «les sociétés entrent dans une nouvelle phase», prophétise Stéphane Rozès à notre micro. Pour celui qui est aussi président de Cap (Conseils, analyses et perspectives), «nous observons un retour du politique». De même que le retour d’une prééminence «des disciplines collectives sur les libertés individuelles».

Henri Arrighi >faut-il prendre au sérieux les menaces sur les libertés individuelles ? Meuh non, tout va bien, dormez tranquilles, heili heilo heila ! 2

Vulcain La dictature du pass sanitaire, et de la pensée de la grande lumière verte du pays France montre un basculement de la France Macronienne😈🐙 vers la pensée unique 🤔👎😱❗ 1

7

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

france, liberté, politique, passeport sanitaire, libertés individuelles