https://fr.sputniknews.com/20211004/un-missile-hypersonique-russe-tire-pour-la-premiere-fois-depuis-un-sous-marin---video-1051980726.html

Un missile hypersonique russe tiré pour la première fois depuis un sous-marin - vidéo

Un missile hypersonique russe tiré pour la première fois depuis un sous-marin - vidéo

La marine russe a effectué le premier tir d’un missile de croisière hypersonique Zirkon depuis un sous-marin nucléaire, a annoncé le ministère de la Défense... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T12:23+0200

2021-10-04T12:23+0200

2021-10-04T12:23+0200

international

mer de barents

k-560 severodvinsk

tsirkon (missile)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045893523_0:0:1888:1062_1920x0_80_0_0_08656fd7ccf1838930236b35e7755cf7.jpg

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo de son premier tir d’un missile hypersonique Zirkon depuis un sous-marin.Ce tir d’essai depuis un sous-marin a été qualifié de "succès". Les outils de contrôle de l’objectif ont confirmé que la cible avait été détruite.En juillet dernier, la Défense russe avait annoncé un tir réussi de missile Zirkon sur une cible au sol depuis la frégate Amiral Gorchkov. Le ministère avait alors indiqué qu’au cours de ce test le missile avait confirmé ses caractéristiques: une vitesse de Mach 7 (plus de 8.500 kilomètres/heure) et une portée de plus de 350 kilomètres.Les caractéristiques seront amélioréesFin août, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a fait savoir que la portée, la vitesse et la précision des armes hypersoniques russes seraient améliorées.Il a ajouté que les services concernés étaient déjà en train de travailler en ce sens.Le Zirkon est le premier missile de croisière hypersonique au monde mer-mer et mer-sol. D'une portée maximale d'environ 1.000 kilomètres, il doit équiper les navires de surface et les sous-marins de la marine russe.

Sarah Sarah Les ricains et leurs vassaux européens n'ont qu'a bien se tenir , les Russes prouvent qu'ils ont une très longue avance technologiques dans tous les domaines . 9

Psed Top !! Merci la Russie ... 5

3

mer de barents

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

mer de barents, k-560 severodvinsk, tsirkon (missile)