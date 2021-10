https://fr.sputniknews.com/20211004/une-interprete-de-poutine-evoque-les-difficultes-lors-du-sommet-avec-biden-1051977490.html

Une interprète de Poutine évoque les difficultés lors du sommet avec Biden

Une interprète de Poutine évoque les difficultés lors du sommet avec Biden

Le sommet Poutine-Biden, qui s’est déroulé en juin dernier, a été marqué par une importante agitation des journalistes, ce qui a bien compliqué le travail des... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T08:00+0200

2021-10-04T08:00+0200

2021-10-04T08:00+0200

international

russie

états-unis

vladimir poutine

joe biden

interprétation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1045740570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8446d244b0dfa32a80dfd3bc936e6c8.jpg

Une interprète de Vladimir Poutine a parlé du travail au sommet avec son homologue américain Joe Biden en juin 2021. En arrivant à Genève, Daria Mandrova se rendait compte que l’entrevue provoquerait de l’intérêt de tous les bords, mais la frénésie qui y régnait réellement a pris tout le monde au dépourvu.Précisément, il est difficile "d’entendre les propos d’ouverture lorsque les appareils photo cliquent fortement", a ajouté Daria Mandrova, deuxième secrétaire du département du contrôle linguistique au sein du ministère russe des Affaires étrangères.Rencontre bien attendueLa première entrevue de Vladimir Poutine et Joe Biden s’est tenue le 16 juin à Genève, dans la Villa La Grange, à l’initiative du Président américain, et a été en outre le premier sommet russo-américain depuis 2018.L’entretien a duré près de cinq heures et a porté sur plusieurs sujets dont les relations bilatérales, la stabilité stratégique, le retour des ambassadeurs respectifs à Moscou et Washington ou encore le conflit dans le Donbass. Des différends ont persisté, notamment dans les questions de la cyberingérence dans les élections, dont les États-Unis accusent la Russie, et de l’opposition russe.

cassus33 Fallait bien masquer l’incompétence d'un président inapte un tenir une conversation de 5h 6

Guerik L article ne met absolument pas en cause l' un des deux présidents , d'autant plus que dans cette entretien c est Poutine qui a pris une leçon de diplomatie , ayant dailleurs lui même reconnu la grande expérience de son interlocuteur 3

7

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

russie, états-unis, vladimir poutine, joe biden, interprétation