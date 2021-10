15 événements сlé de l’histoire de l’aéronautique

Chaque année, la Semaine mondiale de l'espace est célébrée du 4 au 10 octobre afin de démontrer la contribution des sciences et des technologies spatiales à l’amélioration de la condition humaine. On peut difficilement trouver un objectif plus global, fédérateur et important pour l'humanité que l'exploration spatiale.