https://fr.sputniknews.com/20211005/au-tchad-lopposition-exige-la-fin-dun-regime-qui-a-confisque-le-pouvoir-par-les-armes-1052009398.html

Au Tchad, l'opposition exige "la fin d'un régime qui a confisqué le pouvoir par les armes"

Au Tchad, l'opposition exige "la fin d'un régime qui a confisqué le pouvoir par les armes"

Des manifestants ont été violemment dispersés le 2 octobre au Tchad. Une coalition des partis de l’opposition et de la société civile avait prévu de manifester... 05.10.2021, Sputnik France

2021-10-05T20:55+0200

2021-10-05T20:55+0200

2021-10-05T20:55+0200

afrique

tchad

n’djamena

idriss déby itno

décès d'idriss déby au tchad des suites de «blessures reçues au front»

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1046140212_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f13e25c475e427427e11e57a796d4896.jpg

Jusqu’où iront les manifestants opposés au Conseil militaire de transition (CMT) qui dirige le Tchad depuis le décès d’Idriss Déby Itno en avril dernier?Le 2 octobre, la coalition Wakit Tama, coordination de partis politiques et d'organisations de la société civile, opposée à la transition militaire, a appelé à de nouvelles manifestations. Une marche "violemment" dispersée par la police tchadienne. Selon les organisateurs, les forces de l'ordre ont fait usage de bombes à gaz lacrymogène pour disperser des manifestants au siège du parti Les Transformateurs, dans la capitale tchadienne. Des échauffourées qui auraient fait une cinquantaine de blessés, selon les organisateurs. Ces derniers exigeaient une nouvelle fois "la révision de la charte régissant la transition" et dénoncent les "arrêtés mettant en place les comités non inclusifs du dialogue"."Nous avons notre avis, c'est l'avis du peuple"La marche avait été initialement autorisée, mais les autorités tchadiennes reprochent aux organisateurs le refus du respect de l’itinéraire prédéfini. Cette manifestation n’est pourtant pas la première du genre depuis l’arrivée de la junte militaire au pouvoir. Le 11 septembre, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté sans heurts dans les rues de N'Djaména. En avril, au moins 15 personnes avaient été tuées lors d’une autre manifestation contre la transition militaire. Si le CMT, dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, successeur de son défunt père, s’active depuis peu à la mise sur pied d’un "dialogue national", qui doit permettre l'organisation dans les prochains mois d'élections présidentielle et législatives, la rue ne décolère pas. Des opposants et des membres de la société civile comme Succès Masra refusent de prendre part au dialogue national inclusif dans les conditions actuelles, notamment la composition des équipes chargées de le mettre en place.Mi-août dernier, un décret du Premier ministre de la transition Albert Pahimi Padacké a donné la composition de l’équipe de 70 membres qui aura la charge de préparer la tenue du dialogue national prévu pour les mois de novembre et décembre 2021. Trois anciens opposants de l’ancien Président Idriss Déby Itno font partie de ce comité d’organisation, dont Saleh Kebzabo. Si dans le pays de plus en plus de leaders veulent donner une chance au processus de transitionen rejoignant le dialogue national annoncé, la coalition Wakit Tama craint une machination du CMT pour confisquer le pouvoir.

https://fr.sputniknews.com/20210915/tchad-en-france-on-na-pas-demande-aux-enfants-de-de-gaulle-de-prendre-le-pouvoir-1046140251.html

tchad

n’djamena

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

tchad, n’djamena, idriss déby itno, décès d'idriss déby au tchad des suites de «blessures reçues au front»