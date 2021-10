https://fr.sputniknews.com/20211005/blinken-discutera-a-paris-du-retablissement-de-la-confiance-1051999110.html

Blinken discutera à Paris du rétablissement de la confiance

Blinken discutera à Paris du rétablissement de la confiance

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, en visite à Paris, a déclaré mardi qu'il aurait l'opportunité de discuter avec la France du rétablissement de la... 05.10.2021, Sputnik France

2021-10-05T12:13+0200

2021-10-05T12:13+0200

2021-10-05T12:13+0200

france

paris

antony blinken

visite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1046135095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f77bbb7f2387b8ff01308c2d61a0f25b.jpg

Les Etats-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne ont annoncé le 15 septembre un partenariat stratégique pour la région indo-pacifique qui prévoit l'achat par Canberra de sous-marins à propulsion nucléaire de fabrication américaine, décision qui a entraîné l'annulation d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour l'achat de 12 sous-marins français.Ce revirement a provoqué la fureur de Paris et entraîné une crise diplomatique sans précédent entre la France et les Etats-Unis.Interrogé sur la manière dont il entendait rassurer les Français sur la fiabilité des États-Unis, Antony Blinken a répondu avant une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian: "Nous aurons l'occasion de parler plus tard."

6

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

paris, antony blinken, visite