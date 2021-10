https://fr.sputniknews.com/20211005/castex-annonce-un-levier-fiscal-face-a-la-flambee-des-prix-du-gaz-1052009870.html

Castex annonce un "levier fiscal" face à la flambée du prix du gaz

Jean Castex a annoncé mardi qu'un amendement relatif à la flambée du prix du gaz sera déposé dans le cadre du projet de budget 2022, ce qui permettrait au... 05.10.2021, Sputnik France

S'exprimant à l'Assemblée lors des questions d'actualité au gouvernement, le Premier ministre s'est engagé à recourir à un "levier fiscal" si besoin, après le "bouclier tarifaire" annoncé la semaine dernière."Nous allons déposer un amendement dans le cadre de la loi de financement pour 2022 (...) qui va nous permettre d'agir sur le levier fiscal en cas de nécessité, c'est-à-dire d'abaisser les taxes spécifiques qui pèsent sur le prix du gaz dans l'hypothèse où, pour nous et pour toute l'année 2022, les prix du gaz ne baisseraient pas à la hauteur de ce qu'ils augmentent aujourd'hui", a-t-il déclaré.Selon lui, cela permettra de "protéger non seulement le pouvoir d'achat des plus modestes, mais également celui de l'ensemble des consommateurs de ces énergies".Le bouclier tarifaire se traduit pour sa part par un blocage des prix du gaz et de l'électricité jusqu'au printemps afin de préserver les ménages de la hausse des prix.

