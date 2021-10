https://fr.sputniknews.com/20211005/crise-des-sous-marins-anthony-blinken-en-visite-a-paris-pour-rassurer-le-vassal-francais-1052007747.html

Crise des sous-marins: Anthony Blinken en visite à Paris… pour rassurer le vassal français?

Crise des sous-marins: Anthony Blinken en visite à Paris… pour rassurer le vassal français?

05.10.2021

Trois semaines après l’accord australo-anglo-américain Aukus, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est à Paris, en préambule de la rencontre entre son Président et Emmanuel Macron à la fin du mois. Le diplomate compte faire usage de son déplacement pour "renforcer la relation vitale entre la France et les États-Unis", explique Washington. En effet, l’annulation sans préavis d’un contrat de 56 milliards d’euros pour la construction de 12 sous-marins reste toujours en travers des gorges françaises.Officiellement présent dans la capitale française pour une réunion ministérielle de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), à l’occasion du 60e anniversaire de l’institution, le secrétaire Blinken a eu un "long tête-à-tête" avec Emmanuel Macron, qui n’était initialement pas à l’agenda. Ce rendez-vous devait "contribuer à restaurer la confiance entre la France et les États-Unis", a déclaré l’Élysée. Les deux pays alliés "poursuivent leur travail de coordination sur les enjeux d’intérêt commun, qu’il s’agisse de la coopération UE-OTAN, du Sahel ou de l’espace indopacifique".Une "trahison" de Washington sans conséquences"Rien de neuf sous le soleil", constate néanmoins le général de brigade (2s) Jean-Bernard Pinatel, pour qui cette visite n’a d’autre fonction que "d’assurer le service après-vente" de Washington auprès d’un État français qui s’est senti "trahi".Il regrette qu’il n’y ait "aucune conséquence à la trahison de Washington". Aucune mesure de rétorsion n’a en effet été prise. Et notre interlocuteur de prédire "qu’il n’y en aura aucune". Le rappel de l’ambassadeur français à Washington n’était selon lui qu’une mesure cosmétique, obéissant à une logique de communication. Rien dans la réponse française n’inciterait les États-Unis à ne pas trahir à nouveau la France sous peine de représailles. Une pusillanimité qui ne l’étonne guère: "Emmanuel Macron et son entourage sont totalement vassalisés par les États-Unis", tacle-t-il. Comme "François Hollande et Nicolas Sarkozy avant lui", prend-il le soin de préciser.John Kerry, ex-secrétaire d’État américain devenu envoyé spécial au Climat, a évoqué de son côté non pas une trahison mais plutôt un "manque de communication" sur ce dossier des sous-marins australiens. Des éléments de langage balayés du revers de la main par Jean-Bernard Pinatel, qui fait sien le lexique apparu au moment du scandale: à savoir que les Américains "nous ont menti" et "nous ont baladés". "Entre alliés, c’est une trahison", résume-t-il.Primat de l’économieLe général ne met cependant pas en cause les États-Unis qui jouent leur partition et font valoir leurs intérêts, mais il reproche surtout au gouvernement français son manque de vision stratégique et sa "vassalité" à l’égard de Washington. Son constat est radical: "Les Américains tiennent nos dirigeants", et ce car ces derniers n’ont "pas de vision stratégique"."Au contraire des États-Unis qui ont une vision stratégique, que sert l’économie", ajoute-t-il. Or, "le monde n’est plus ce qu’il était après la fin de la guerre froide. Cet impératif stratégique va s’imposer à l’économie".Avec l’essor de nouvelles puissances telles que la Chine, la Russie, l’Inde et bien d’autres, le général de brigade juge que le logiciel géopolitique hérité de la période post-guerre froide est révolu. Viser les meilleures performances économiques dans un monde où la paix est l’horizon indépassable serait ainsi condamné à échouer. Que ce soit la lutte grandissante avec la Chine dans la région indopacifique, ou la rivalité avec la Turquie en Méditerranée orientale, le réel frappe à la porte des vieilles nations.Sans grand espoir, le général Pinatel espère que la débâcle du "contrat du siècle" servira d’électrochoc pour une révision de la vision stratégique française, moins "atlantico-orientée".

