État d'urgence en Californie face à une marée noire

Selon le gouverneur, l'équivalent de milliers de barils de pétrole brut se sont échappés d'un oléoduc dans le Pacifique à environ 8km au large de la ville de Huntington Beach.Les garde-côtes ont lancé une intervention d'urgence pour localiser, confiner et tenter d'extraire le brut de l'eau.La marée noire a déjà touché et continue de menacer l'environnement et la vie marine dans la région. Signalée pour la première fois samedi matin, la fuite aurait dégagé dans l'océan jusqu'à environ 545.000 litres de pétrole, selon les autorités.La Californie n'a pas accordé de nouvelles concessions offshore pour la production de pétrole depuis plus de 50 ans et le gouverneur Newsom a demandé au California Air Resources Board d'analyser les voies permettant d'éliminer progressivement l'extraction de pétrole d'ici 2045.

