Inde: interdiction des rassemblements après des affrontements meurtriers

La police indienne a annoncé, lundi, avoir interdit l'interdiction des rassemblements au lendemain de heurts dans une manifestation ayant fait au moins neuf... 05.10.2021, Sputnik France

Lundi, les corps de quatre agriculteurs, morts dans des circonstances controversées au passage d'un convoi ministériel la veille, ont été exhibés dans des vitrines autour du site de la manifestation.Dimanche des agriculteurs s'étaient rassemblés pour une manifestation dans le district de Lakhimpur Kheri, dans l'État de l'Uttar Pradesh, où le ministre des Affaires intérieures, Ajay Mishra, et le vice-ministre de l'État, Keshav Prasad Maurya, étaient attendus.Des heurts se sont alors produits autour des véhicules du convoi ministériel. Selon des agriculteurs, une voiture du convoi, dans laquelle se serait trouvé le fils d'Ajay Mishra, a écrasé et tué quatre manifestants.L'incident a suscité la colère des agriculteurs qui s'en sont pris aux voitures du convoi qu'ils ont incendiées.Cet incident est le plus meurtrier depuis le début de la fronde des agriculteurs du nord de l'Inde contre les réformes agricoles du gouvernement.Les réformes agricoles votées en septembre 2020 autorisent les agriculteurs à vendre leurs productions aux acheteurs de leur choix, plutôt que de se tourner exclusivement vers les marchés contrôlés par l'État leur assurant un prix de soutien minimal (PSM) pour certaines denrées.Depuis la fin novembre, les agriculteurs s'opposent à cette libéralisation du marché et bloquent les routes menant à New Delhi, constituant l'un des plus grands défis auxquels fait face le gouvernement Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014.Le secteur agricole représente près de 15% de l'économie indienne et emploie plus de 41% de sa main d’œuvre.

