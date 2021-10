https://fr.sputniknews.com/20211005/la-belgique-reitere-son-soutien-au-deminage-en-irak-et-en-syrie-1052002993.html

La Belgique réitère son soutien au déminage en Irak et en Syrie

La Belgique réitère son soutien au déminage en Irak et en Syrie

La Belgique a réitéré, mardi, son soutien au déminage en Irak et en Syrie en annonçant une nouvelle contribution de 2 millions d'euros au Service de lutte... 05.10.2021, Sputnik France

2021-10-05T16:15+0200

2021-10-05T16:15+0200

2021-10-05T16:15+0200

international

irak

syrie

déminage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103368/99/1033689978_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1f07ccd614f6d7fcdf5bf4f6584ba3bb.jpg

Selon le communiqué, ce nouveau soutien financier s'ajoute aux fonds débloqués en 2019 et 2020 par la Belgique en faveur de l'UNMAS.Ces fonds ont été utilisés entre autres pour le déminage, la sensibilisation aux risques et l'assistance aux victimes, contribuant ainsi à soulager les besoins de la population civile, précise la même source.En Irak, relève-t-on, la contribution belge a permis de déployer des équipes de déminage mixtes, avec des femmes et des hommes. "Travailler avec ces équipes permet aux démineurs d'établir plus facilement le contact avec les communautés locales et d'instaurer plus rapidement la confiance", note le communiqué.En Syrie, l'UNMAS se concentre sur la protection des civils par l'éducation aux risques et l'assistance aux victimes. "La localisation des mines est en train d'être cartographiée afin que l'on puisse progressivement se concentrer sur le déminage", souligne le ministère.La Belgique, ajoute-t-on, veut une politique d'action contre les mines sensible à la dimension genre. "L'UNMAS accorde une grande attention à l'intégration de la dimension de genre dans son travail, entre autres en augmentant la participation des femmes au déminage, qui sert d'exemple social important. L'action antimines ne peut être véritablement durable que si elle est sensible au genre et inclusive. Il est important que les besoins et les perspectives des femmes, des filles, des garçons et des hommes soient tous pris en compte", conclut le communiqué.

irak

syrie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

irak, syrie, déminage