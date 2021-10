https://fr.sputniknews.com/20211005/la-justice-danoise-accuse-trois-personnes-davoir-prepare-une-attaque-terroriste-1052005424.html

La justice danoise accuse trois personnes d'avoir préparé une "attaque terroriste"

La justice danoise a annoncé, mardi, que trois personnes, dont une femme âgée de 39 ans, ont été inculpées pour "préparation d'attaque terroriste" en 2019. 05.10.2021, Sputnik France

Originaires de Copenhague, ces trois personnes, dont deux hommes de 22 et 23 ans, avaient été arrêtées et placées en détention en décembre 2019.La femme, qui est également poursuivie pour financement et apologie du terrorisme, et l'un des hommes ont une double nationalité et risquent la déchéance de leur nationalité danoise s'ils sont reconnus coupables. Le procès doit s'ouvrir début novembre.

