La panne de Facebook souligne l'importance d'une plus grande concurrence, selon Vestager

La panne de Facebook souligne l'importance d'une plus grande concurrence, selon Vestager

La panne géante subie lundi par Facebook montre le risque d'un marché aux mains de seulement quelques acteurs et souligne la nécessité d'une plus grande... 05.10.2021, Sputnik France

Lundi, pendant six heures, quelque 3,5 milliards d'utilisateurs dans le monde n'ont pas pu accéder à Facebook, ni à WhatsApp, Instagram et Messenger, les logiciels de messagerie du réseau social. Selon le site de surveillance Web Downdetector, il s'agit de la plus importante panne jamais enregistrée par le groupe américain.La panne de Facebook et de ses autres logiciels a amené les utilisateurs à basculer sur des applications concurrentes comme Twitter et TikTok.Sous couvert d'anonymat, plusieurs salariés de Facebook ont expliqué à Reuters que la panne avait été provoquée par une erreur interne dans la procédure d'acheminement du trafic internet vers les systèmes du groupe.L'Union européenne prépare deux projets de loi, baptisés Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), ou Règlement sur les services numériques et Règlement sur les marchés numériques autorités européennes de régulation, qui encadrent l'activité des géants du numérique et pourraient les contraindre à changer de modèle économique au profit d'une intensification de la concurrence.

2021

