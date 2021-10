https://fr.sputniknews.com/20211005/le-nobel-de-physique-a-deux-experts-du-climat-et-un-theoricien-italien-1052007525.html

Le Nobel de physique décerné à deux experts du climat et un théoricien italien

Le Nobel de physique décerné à deux experts du climat et un théoricien italien

Le Nobel de physique 2021 a été décerné mardi à deux experts de la modélisation physique du changement climatique, l'Américano-Japonais Syukuro Manabe et... 05.10.2021, Sputnik France

2021-10-05T18:08+0200

2021-10-05T18:08+0200

2021-10-05T18:34+0200

international

prix nobel

réchauffement climatique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102844/13/1028441383_0:204:2048:1356_1920x0_80_0_0_e2ff18cebb80b0615654ee88656dd822.jpg

Le prix récompense pour moitié Manabe, 90 ans, et Hasselmann, 89 ans, "pour la modélisation physique du climat de la Terre et pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique", selon le jury.L'autre moitié revient à Parisi, 73 ans, "pour la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à planétaire".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

prix nobel, réchauffement climatique