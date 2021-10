https://fr.sputniknews.com/20211005/les-armees-francaises-au-defi-de-gagner-la-guerre-avant-la-guerre-1051996349.html

Les armées françaises au défi de "gagner la guerre avant la guerre"

Selon l'état-major, les conflits armés à venir seront de "haute intensité", dans le jargon militaire, soit des affrontements plus durs, à plus grande échelle... 05.10.2021, Sputnik France

Face à des puissances comme la Chine, la Russie ou la Turquie, qui se réarment tout en déployant des actions d'influence plus ou moins revendiquées, "il faut gagner la guerre avant la guerre", estime le nouveau chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhard.Les armées doivent "être taillées pour jouer dès le temps de la compétition, être crédibles pour ne pas se faire imposer la volonté des autres, être prêtes à l'affrontement mais sans le rechercher", insiste-t-il.Des affrontements à plus grande échelleCar selon l'état-major, les conflits armés à venir seront de "haute intensité", dans le jargon militaire, soit des affrontements plus durs, à plus grande échelle, qui se traduiront par de lourdes pertes humaines.Paris en fait l'expérience au Mali, où les Russes sont soupçonnés de vouloir s'inviter alors que les militaires français y combattent les jihadistes depuis huit ans: la junte malienne envisage de recourir aux services des paramilitaires de la sulfureuse société Wagner. La France a déjà prévenu que la présence de ces "mercenaires" serait "incompatible" avec le maintien de sa présence militaire au Mali.Pour défendre les intérêts français, les armées françaises doivent notamment progresser pour contrer les opérations d'influence dans les "champs immatériels" (réseaux sociaux, flux d'information, cyber....), affirme le chef d'état-major. Le ministère des Armées doit présenter d'ici fin octobre une doctrine de lutte informationnelle.

Michelvsrin Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase d'affrontement dite "chaude", rien de plus et rien de moins ! Pour ceux qui ne s'y attendent pas cela sera une surprise; pour les autres une simple répétition de l'histoire bien inévitable dans ce monde de dualité, qui n'a pas évolué d'un pouce ! 3

Veilleur Il y avait hier soir sur le "service publique" une série de documentaires retraçant l'histoire de la Colonisation Française; le moins qu'on puisse dire est qu'on a pas été instruit par l'expérience - entre les guerres ingagnables, le mépris de la fierté des peuples, les découpages territoriaux inattendus, cette croyance bizarre en la supériorité de la civilisation (aujourd'hui on dit "des valeurs") des Blancs, etc. 1

