L'Inde demande à Coal-India d'investir dans les véhicules électriques

Le ministère indien du charbon a demandé à l'entreprise publique Coal-India de diversifier ses investissements dans des domaines tels que les véhicules... 05.10.2021, Sputnik France

Coal India est la plus grande société d'extraction du charbon au monde en termes de production et représente plus de 80 % de la production indienne de combustible.L'entreprise contrôlée par le gouvernement central a déjà annoncé son intention d'investir dans la fabrication de panneaux solaires et la production d'électricité, la gazéification du charbon, l'extraction du gaz de houille et la mise en place de fonderies d'aluminium.L'Inde est le deuxième importateur, consommateur et producteur de charbon et possède les quatrièmes réserves mondiales. Elle importe principalement d'Indonésie, d'Australie et d'Afrique du Sud.L'Inde a également demandé à l'entreprise d'envisager de participer à des appels d'offres étrangers à la recherche de charbon après avoir satisfait la demande intérieure.

