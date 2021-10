https://fr.sputniknews.com/20211005/marlene-schiappa-tente-de-ne-pas-etre-tristounette-devant-le-campus-de-lrem-1052004757.html

Marlène Schiappa tente de ne pas être "tristounette" devant le campus de LREM

Marlène Schiappa tente de ne pas être "tristounette" devant le campus de LREM

Durant le campus de La République en marche (LREM) organisé ce week-end à Avignon, Marlène Schiappa a tenté de faire rire les militants présents. L’audience... 05.10.2021, Sputnik France

2021-10-05T16:44+0200

2021-10-05T16:44+0200

2021-10-05T16:44+0200

france

humour

la république en marche! (lrem)

marlène schiappa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1045484589_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6327c6207ca95f9c94cecbb8aef8903.jpg

Lundi 4 octobre, l’émission Quotidien sur TMC a diffusé un extrait du discours de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté lors du campus de La République en marche avec des militants, des élus et des adhérents à Avignon.Dans la séquence diffusée, Marlène Schiappa a tenté quelques blagues pour ragaillardir l’audience."Oui, j'ai un micro mais non je ne vais pas chanter!", a-t-elle lancé, provoquant de minces applaudissements.L’animateur de l’émission, Yann Barthès, ne s’est pas retenu."Et c'est pas parce qu'on est ministre qu'on doit être humoriste!", a-t-il ironisé, joignant à la vidéo un autre extrait du discours ministériel."C’est Marlène. Je suis de gauche"La réaction de nombreux internautes à ce brin d’humour de la ministre n’a pas été enthousiaste, allant de "c’est du 100% Schiappa" à "ça tombe à plat chaque fois qu’elle tente de faire de l’humour", en passant par "c’est toute l’histoire de sa vie politique, faire des blagues et se foutre de la gueule du monde".Nommée pour le prix de l’humour politiqueCependant, d’autres apprécient les petits mots de la ministre.Au mois de mars, le jury du prix "Press club, humour et politique" 2021, qui récompense des "petites phrases" prononcées par des femmes et hommes politiques, en a retenu une venant de Marlène Schiappa."On ne va pas s’interdire les plans à trois", avait-elle déclaré sur Radio J à la mi-décembre 2020 dans le cadre de la défense de son projet de loi visant à lutter contre la polygamie.

Michelvsrin Mazette... Quelle lourdeur ! Et certains appellent cela "humour" interdit au plus de 12 ans. Elle possède quelques sujets préférés mais ce ne sont pas ceux évoqués... 4

city Le peuple attend d'un ministre qu'il ait un bon QI et des valeurs....Mais bon avec ce gouvernement ce n'est qu'un rêve... 2

7

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

humour, la république en marche! (lrem), marlène schiappa