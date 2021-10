Réunion de l'UE sur la stratégie à adopter avec la Chine, les USA

https://fr.sputniknews.com/20211005/reunion-de-lue-sur-la-strategie-a-adopter-avec-la-chine-les-usa-1051998791.html

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne tiennent mardi en Slovénie un sommet informel centré sur la stratégie à adopter à l'égard de la... 05.10.2021, Sputnik France

Comme l'ont fait les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, l'UE a décidé en mars dernier de sanctionner plusieurs responsables chinois pour atteintes aux droits de l'homme contre les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang.Pékin, qui nie de tels agissements, a imposé en représailles des sanctions contre dix eurodéputés et mis en suspens l'approbation de l'Accord global sur les investissements UE-Chine (CAI) conclu en décembre dernier avec Bruxelles à l'issue de plusieurs années de négociations.Il est attendu que le président français Emmanuel Macron profite de ce sommet informel pour souligner la manière dont les Vingt-Sept peuvent jouer un rôle stratégique plus important sur la scène mondiale, à la suite de la crise déclenchée par l'annulation par l'Australie d'un contrat de sous-marins français au profit d'une alliance sécuritaire avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour contrer la Chine.En dépit de sa puissance commerciale, l'UE dispose hors de ses frontières d'une influence affaiblie par son incapacité à trouver un consensus en son sein en matière de politique étrangère et de défense. Ainsi Emmanuel Macron peine-t-il à convaincre tous les Etats membres de la nécessité de renforcer l'"autonomie stratégique" de l'UE en matière de défense.De hauts représentants et des diplomates européens espèrent que la réunion informelle permettra de débattre de la manière de devenir moins dépendants des Etats-Unis, tout en jouant un rôle dans la politique étrangère de Washington de plus en plus tournée vers l'Asie.Aucune décision ne devrait être prise mardi.S'exprimant lundi devant les journalistes à Paris, un conseiller d'Emmanuel Macron a déclaré que "fermer les yeux" à la suite de l'affaire des sous-marins "serait une erreur pour les Européens". "Il y a vraiment là une opportunité à saisir", a-t-il ajouté.

