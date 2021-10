https://fr.sputniknews.com/20211005/scenario-secret-lumiere-et-bruit-ce-que-lon-sait-du-premier-film-tourne-dans-lespace-1052002080.html

Scénario secret, lumière et bruit: ce que l’on sait du premier film tourné dans l’espace

La Russie est la première à envoyer dans l’espace un groupe de tournage pour un film de fiction. Ce mardi 5 octobre, une fusée Soyouz transportant une actrice et un réalisateur a décollé du cosmodrome russe de Baïkonour, situé au Kazakhstan.Cette équipe cinématographique a ainsi dépassé les cinéastes d’Hollywood qui s’apprêtent à voyager eux aussi vers l’ISS. Ce dernier est un projet annoncé par la NASA l’année dernière en partenariat avec la société SpaceX d’Elon Musk et l’acteur Tom Cruise. Leur vol est programmé pour la fin octobre 2021.Les premiers dans l’espaceIoulia Peressild est donc la première actrice à s’envoler pour l’espace, et Klim Chipenko, le premier réalisateur. Avant la mission, ils ont suivi un entraînement exigeant prévu pour les astronautes, dont des épreuves de centrifugeuse, qui simule l'accélération de la fusée au décollage, mais aussi de chambre à vide pour les surcharges habituelles dans l’espace. Ils ont également éprouvé ce qu’est l’apesanteur. La formation a duré trois mois et demi.À bord de l’ISS, l’équipage et les cinéastes auront le même menu. Les artistes partageront également avec les astronautes les inconvénients liés à la vie en apesanteur. La lumière n’y est par exemple jamais éteinte et les ventilateurs et le matériel technique ne cessent de produire du bruit.Les cinéastes ont déjà recueilli quelques conseils de cosmonautes expérimentés concernant la meilleure façon de se laver ou de se reposer, ont-ils confié à Sputnik.Apprendre un nouveau métierNon seulement les artistes apprennent de nouvelles choses, mais aussi les astronautes. Car le capitaine du Soyouz MS-19 qui les achemine, Anton Chkaplerov, devra jouer le rôle du cosmonaute qui accompagne la protagoniste dans son voyage. Il doit donc apprendre par cœur des répliques et jouer devant la caméra. Ses collègues à bord de l’ISS participeront également au tournage en tant qu’acteurs.La mission cinématographique doit durer 12 jours et s’achever le 17 octobre. Le groupe envisage de tourner 35 à 40 minutes de film dans l’espace.Un secret angoissantTous les détails liés au scénario du futur film sont gardés dans le plus grand secret. La seule chose ayant été révélée est qu’il sera consacré à une femme médecin, incarnée par Mme Peressild, qui doit se préparer à un vol spatial pendant un mois pour aller sauver un membre de l’équipage de l’ISS.Mais ce mystère ne plaît pas à tout le monde. Ainsi, le cosmonaute expérimenté Oleg Kotov, qui a été trois fois dans l’espace, désapprouve le fait que le scénario ne soit pas connu même des membres du Centre de direction des vols. "Si les planificateurs et les opérateurs du Centre, le groupe de couverture médicale ne savent pas à quoi s’attendre et ne peuvent qu'improviser, c’est tout à fait incorrect. Cela influe sur l’efficacité du travail de l’équipage et sur la sécurité", a-t-il indiqué à Sputnik.Des amateurs dans l’espaceLe tourisme spatial est né au début des années 2000 lorsque l’entrepreneur américain d’origine italienne Dennis Tito s’est envolé à bord de la mission Soyouz TM-32 après avoir suivi un rude entraînement à la Cité des étoiles de Moscou. Le vol a duré 7 jours, 22 heures et 4 minutes et a comporté un arrimage à la Station spatiale internationale. L’aventure lui a coûté 20 millions de dollars.En 2015, la chanteuse Sarah Brightman devait également réaliser un vol spatial mais l’a finalement annulé pour des raisons personnelles après avoir déboursé l'équivalent de 48 millions d'euros et s'être entraînée pendant plusieurs semaines à la Cité des étoiles.

