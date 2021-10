https://fr.sputniknews.com/20211005/survol-interdit-alger-refuse-t-il-detre-embarque-dans-linterventionnisme-francais-au-mali-1051995884.html

Survol interdit: Alger refuse-t-il d'être embarqué dans "l'interventionnisme français" au Mali?

Survol interdit: Alger refuse-t-il d'être embarqué dans "l'interventionnisme français" au Mali?

Des propos attribués au Président français Emmanuel Macron sur l’Algérie ont provoqué une crise entre les deux pays. Alger a interdit le survol de son espace... 05.10.2021, Sputnik France

2021-10-05T08:54+0200

2021-10-05T08:54+0200

2021-10-05T08:54+0200

afrique

france

emmanuel macron

algérie

sahel

crise

survol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104404/38/1044043882_0:78:1920:1158_1920x0_80_0_0_08919140c5e7fc4ee91665e2f8b44f2e.jpg

Cette nouvelle crise entre Alger et Paris cacherait-elle des tensions d’ordre géopolitique au Sahel? La décision des autorités algériennes d’interdire, dimanche 3 octobre 2021, le survol de l’espace aérien aux avions militaires français est inédite. Aucune mesure d’une telle ampleur n’avait été imposée par l’Algérie lors des précédents accès qui surviennent cycliquement entre les deux pays. Surtout que les deux États entretiennent une collaboration intense en matière de sécurité et de lutte antiterroriste."Rester prudent"Contacté par Sputnik, Ahmed Mizab, expert en stratégie et en sécurité, se montre toutefois prudent en l’absence d’une confirmation officielle des autorités algériennes.En janvier 2013, l’Algérie avait ouvert son espace aérien aux avions militaires français engagés dans l’opération Serval au Mali. L’information avait été rendue publique par Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères. Ahmed Mizab note que cette autorisation de survol des avions militaires français ainsi que l’approvisionnement en carburant et en eau par l’armée algérienne à la frontière avec le Mali ont "été utilisés à des fins politiques par certaines parties françaises". Le fait de rendre publiques ces informations visait, selon lui, à provoquer des réactions négatives de l’opinion publique algérienne.Sur les réseaux sociaux algériens, on rembobine les différents actes de la crise actuelle, à commencer par la restriction du nombre de visas jusqu'aux propos critiques contre le régime algérien rapportés par la presse française, en s’interrogeant sur les raisons qui ont conduit le Président français à organiser une telle attaque en règle.Plusieurs pistes sont évoquées, notamment le fait qu’Emmanuel Macron s’engage sur le terrain algérien à l’approche d’une élection présidentielle durant laquelle il sera confronté à des concurrents de l’extrême droite. Ou encore une tentative de soutenir le Maroc de Mohamed VI, adversaire de l’Algérie.Depuis plusieurs mois, la France essaye de se désengager du bourbier malien tout en encourageant une intervention de l’armée algérienne. Au mois de février 2021, lors d’une intervention par visioconférence au le sommet du G5 Sahel de N'Djamena, Emmanuel Macron a annoncé avoir eu "une confirmation d'un réengagement algérien et marocain dont je me félicite, car il est important pour la stabilité de la région". Une déclaration qui a donné lieu, sur les réseaux sociaux, à des interprétations avec la conclusion suivante: l’armée algérienne se prépare à intervenir au Sahel en contrepartie d’un soutien de la France au régime du Président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le ministère de la Défense algérien a mis aussitôt les points sur les i.Le gouvernement algérien donne l’impression d’être gêné par l’interventionnisme français qui, avec le temps, a provoqué une dégradation de la situation sécuritaire au Sahel. "La présence militaire française au Sahel a provoqué une aggravation de la situation sécuritaire qui a fini par dépasser les frontières avec le Mali", affirme Ahmed Mizab. Les militaires algériens refusent de se voir forcer la main. Selon lui, Alger n’a aucun intérêt à soutenir "la démarche interventionniste française" mais semble se rapprocher de la position russe, nouvel acteur dans le Sahel, qui préconise une "solution politique".Pour rappel, la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions militaires français, annoncée le dimanche 3 octobre par des médias citant des sources militaires françaises, n'est qu'un nouvel acte d'une dégradation des relations diplomatiques intervenues entre les deux pays il y a quelques jours. Tout a commencé le 28 septembre avec une déclaration du porte-parole du gouvernement français annonçant une réduction drastique des visas aux ressortissants des trois pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, accusés de ne pas faire preuve de bonne volonté pour l'expulsion de leurs ressortissants entrés illégalement sur le territoire français. Le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué François Gouyette, l’ambassadeur de France à Alger, pour lui remettre une "protestation formelle" en déplorant un "acte malencontreux qui frappe de précarité et d'incertitude un domaine sensible de coopération".Jeudi 30 septembre, le Président Emmanuel Macron a invité 18 jeunes gens à un déjeuner au palais de l’Élysée afin de débattre de la question mémorielle liée à la guerre d’Algérie. L’assistance est composée de jeunes dont les "grands-parents ont été combattants du Front de libération nationale (FLN), militaires français, appelés, harkis ou rapatriés (pieds-noirs et juifs). L’un d’eux est même l’arrière-petit-fils du général Salan, ancien chef de l’Organisation armée secrète (OAS)", précise Le Monde qui semble avoir été chargé de fuiter les propos tenus par le Président Macron durant cette rencontre.Durant deux heures, le chef de l’État a abordé une série de sujets de façon frontale, sans obligation de réserve, en prenant soin de s’attaquer au "système politico-militaire" algérien. C’est le cas lorsqu’il aborde la question des visas:Le Président Macron dénonce une "nation algérienne post-1962 (qui) s’est construite sur une rente mémorielle" allant jusqu’à s’interroger sur l’existence "d’une nation algérienne avant la colonisation française?". Il s’engage ensuite sur le terrain particulièrement sensible de la politique intérieure algérienne, présentant le Président Abdelmadjid Tebboune comme étant otage du système "système politico-militaire"."Manipulation des faits"Samedi 2 octobre 2021, la Présidence de la République algérienne a rendu public un communiqué de presse pour exprimer "le rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures". "Les crimes de la France coloniale en Algérie sont innombrables et répondent aux définitions les plus exigeantes du génocide contre l'humanité. Ces crimes qui ne sont pas prescriptibles ne sauraient faire l'objet d'une manipulation des faits et d'interprétations atténuantes", note le communiqué.Alger rappelle pour consultation son ambassadeur à Paris. La tension monte également dans la presse locale et dans les réseaux sociaux pour dénoncer les propos du Président français.

https://fr.sputniknews.com/20210923/baba-merzoug-ce-canon-algerien-du-xvie-siecle-pris-en-otage-par-la-france-1051816329.html

https://fr.sputniknews.com/20210930/restriction-des-visas-contre-les-pays-du-maghreb-une-mesure-electoraliste-franco-francaise-1051938584.html

france

algérie

sahel

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:94:754:847_100x100_80_0_0_8e7f79db0a4b176cb38cd8236c19c380.jpg

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:94:754:847_100x100_80_0_0_8e7f79db0a4b176cb38cd8236c19c380.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:94:754:847_100x100_80_0_0_8e7f79db0a4b176cb38cd8236c19c380.jpg

france, emmanuel macron, algérie, sahel, crise, survol