Trafic de carburant au profit de terroristes au Burkina Faso: "de grosses têtes vont tomber"

Au Burkina Faso, plusieurs dizaines de personnes, dont des douaniers, ont récemment été interpellées dans le cadre d'une enquête sur un vaste trafic de... 05.10.2021

C'est un coup de filet inédit qui se poursuit depuis plusieurs jours au Burkina Faso. Ce 2 octobre, des médias burkinabè citant des sources judiciaires ont annoncé l’interpellation par la gendarmerie de Jérémie Madia Onadja, maire de Pama, une commune de l’est du pays. Il lui est reproché d’avoir facilité la fuite d’un présumé contrebandier de carburant activement recherché par la justice.La veille, une dizaine de douaniers, dont des chefs de brigade et de bureau, ont été arrêtés dans le cadre de la même affaire de trafic de carburant qui secoue actuellement ce pays ouest-africain, d'après les mêmes sources. Ce trafic servirait selon la justice à financer le terrorisme.Si cette affaire qui vient d’éclater au grand jour défraie la chronique au Burkina Faso, c’est surtout parce qu’elle jette un coup de projecteur sur la corrélation entre activités terroristes et criminalité et de façon plus spécifique sur les sources de financement du terrorisme. "Il y a bien évidemment un lien entre la criminalité – qu’elle soit petite ou grande – et le terrorisme, l’une servant de moyen de financement à l’autre", confirme Paul Koalaga Oumarou.Débusquer les complicesQue l'on parle de carburant, d'armes, de munitions, de bétail, et même de vivres, ce sont là autant de ressources dont l’approvisionnement par les groupes armés ne laisse aucune place au doute quant à la "complicité, à tous les niveaux, d’un certain nombre d’acteurs et non des moindres", selon Paul Koalaga Oumarou.Face à ce constat, cet expert estime "qu’il va falloir redoubler d’efforts pour espérer débusquer ces complices et ainsi limiter l’approvisionnement des groupes armés".De la contrebande à grande échellePour l'heure, plusieurs dizaines de présumés complices sont aux arrêts. Dans un communiquédiffusé le 23 septembre, le procureur du Faso Harouna Yoda avait annoncé l’interpellation de 72 personnes, soupçonnées d’être impliquées dans ce trafic de carburant à grande échelle.L’importation de carburant est un monopole d’État dévolu à la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY). Toutefois, des circuits parallèles existent bel et bien. Convoyé depuis le Nigeria, le carburant transite clandestinement par le Bénin pour être stocké à Koualou, une zone neutre à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso. C'est de là que de nuit, principalement, le combustible est transporté par milliers de litres dans des camions spécialement aménagés pour alimenter plusieurs villes, dont la capitale Ouagadougou.L’enquête a permis d’identifier des contrebandiers dans six des treize régions que compte le Burkina Faso, ainsi que des dépôts illicites dans de nombreuses localités.Du côté des élus de la nation, on suit également le dossier de près.Une chose apparaît certaine, ce feuilleton juridico-sécuritaire s’annonce long et potentiellement riche en rebondissements. En attendant, le pays continue de subir de plein fouet le terrorisme. Le 4 octobre, une attaque terroriste qui a visé le détachement militaire de Yirgou dans la région du Centre-Nord a fait pas moins de 14 morts et 7 blessés.

