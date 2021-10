https://fr.sputniknews.com/20211005/une-deputee-lrem-depose-plainte-pour-injures-racistes-et-menaces-1052011285.html

Une députée LREM dépose plainte pour injures racistes et menaces

La députée LREM de Paris Laetitia Avia a annoncé mardi déposer plainte après avoir reçu un message contenant injures à caractère raciste et menaces. 05.10.2021, Sputnik France

"Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas porté plainte. On finira par vous trouver", a tweeté Laetitia Avia en publiant in extenso le contenu du courrier au vocabulaire violemment raciste et ordurier.La députée parisienne, par ailleurs porte-parole de LREM, a reçu sur le réseau social le soutien de plusieurs députés et figures de la macronie comme le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, ou la ministre déléguée à l'Intérieur, Marlène Schiappa, ou encore celui de l'élue écologiste Alice Coffin."Ça faisait plus d'un an que je ne l'avais pas fait mais cela reprend", a déclaré à l'AFP Mme Avia, qui indique avoir déjà déposé plainte une douzaine de fois depuis qu'elle a été élue députée en 2017.

