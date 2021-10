La micronation de Ladonia: citoyenneté pour tous

© REUTERS / TT News Agency/Johan Nilsson

Dans notre enfance, beaucoup d’entre nous rêvaient d’avoir notre propre pays, avec ses propres lois et où tous les habitants seraient heureux. Il s’avère que tout le monde n’a pas renoncé à ce rêve utopique, et certains ont même réussi à le réaliser. La micronation fondée par l’artiste et sculpteur suédois Lars Vilks dans le sud de la Suède en est un exemple.

Sur la photo: la République royale de Ladonia, créée par Lars Vilks.