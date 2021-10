Le Moulin Rouge est une fête

© AFP 2021 Christophe Archambault

Le Moulin Rouge attire non seulement la classe moyenne, mais aussi les artistes. C’est le cas d’Henri de Toulouse-Lautrec, qui peint de nombreuses affiches de cabaret et immortalise les danseuses sur ses toiles, d’Oscar Wilde ou de Pablo Picasso, mais aussi des aristocrates et même du prince de Galles, héritier du trône britannique.

Sur la photo: danseuses du Moulin Rouge avant une répétition.