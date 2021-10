https://fr.sputniknews.com/20211006/allemagne-le-spd-va-discuter-avec-les-verts-et-le-fdp-en-vue-dune-coalition-1052022836.html

Allemagne: le SPD va discuter avec les Verts et le FDP en vue d'une coalition

Allemagne: le SPD va discuter avec les Verts et le FDP en vue d'une coalition

Les sociaux-démocrates du SPD, arrivés de peu en tête des élections législatives allemandes, ont fait mercredi un pas supplémentaire pour prendre la tête d'une... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T17:48+0200

2021-10-06T17:48+0200

2021-10-06T17:48+0200

international

allemagne

parti social-démocrate allemand (spd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1051875374_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f2b7db67a5f5fa0e0581e4b06cf11ba0.jpg

A l'issue du scrutin du 26 septembre, aucune des formations n'a remporté une majorité suffisante pour gouverner, ce qui a conduit le SPD à courtiser les Verts et le FDP, tandis que le bloc conservateur CDU-CSU, arrivé en deuxième position, n'a pas renoncé à former lui aussi une coalition.Christian Lindner, le président du FDP, a déclaré mercredi que les Verts avaient proposé à sa formation d'engager des discussions exploratoires avec le SPD jeudi.Olaf Scholz a confirmé la tenue de pourparlers jeudi et estimé que les discussions préliminaires avaient été très constructives. Il a ajouté que les électeurs ont donné mandat aux trois partis de former un gouvernement qui doit désormais voir le jour.Armin Laschet, le chef du bloc CDU/CSU et candidat à la succession d'Angela Merkel, a déclaré que sa formation respecterait le choix des Verts et du FDP. Il a cependant ajouté que son parti se tenait "prêt comme partenaire pour des négociations".Markus Söder, le leader de la CSU, a déclaré pour sa part "qu'il n'y aurait très probablement pas de gouvernement" avec le bloc conservateur.Les Verts et le FDP, sans fermer définitivement la porte à la poursuite de discussions avec la CDU/CSU, ont précisé qu'il n'y aurait pas de négociations en parallèle pour le moment.Une coalition SPD-Verts-FDP, dite coalition "feux de circulation" en raison des couleurs associées à ces différentes formations, est déjà à l'oeuvre en Rhénanie-Palatinat, l'un des 16 länder allemands, mais elle constituerait une première au niveau fédéral.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

allemagne, parti social-démocrate allemand (spd)