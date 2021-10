https://fr.sputniknews.com/20211006/biden-et-xi-sont-convenus-de-respecter-laccord-de-taiwan-dit-le-president-americain-1052014640.html

Biden et Xi sont convenus de respecter l'accord de Taïwan, dit le président américain

Le président américain Joe Biden s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping au sujet de Taïwan et les deux dirigeants sont convenus de respecter... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T12:02+0200

L'accord de Taïwan évoqué par le président américain semble faire référence à la reconnaissance par Washington de Pékin comme seul représentant officiel de la Chine, Taïwan étant seulement l'une de ses provinces. Cela suppose que les Etats-Unis ne peuvent établir des relations diplomatiques avec Taïwan alors que Washington est un important partenaire de Taipei et lui fournit notamment des armes.Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré avoir demandé des éclaircissements aux Etats-Unis après les propos de Joe Biden. Il a ajouté avoir obtenu l'assurance que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé, que l'engagement américain vis-à-vis de l'île était "solide" et que Washington continuerait d'aider Taipei à disposer de moyens pour se défendre.Les tensions militaires entre Taïwan et la Chine ont atteint un pic inédit en plus de quatre décennies, a déclaré mercredi le ministre taïwanais de la Défense, prévenant que Pékin aurait les moyens de mener une invasion "totale" de l'île d'ici 2025.En l'espace de quatre jours, de vendredi à lundi, 148 appareils de l'armée chinoise ont traversé l'espace aérien taiwanais, a précisé Taipei.La Chine considère Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas un recours à la force pour la ramener dans son giron. L'île met en avant son indépendance et veut défendre ses libertés et sa démocratie.Les Etats-Unis ont exhorté dimanche la Chine à cesser ses manoeuvres militaires près de Taïwan.

