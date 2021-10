Bruxelles veut réformer le marché européen du gaz.

https://fr.sputniknews.com/20211006/bruxelles-veut-reformer-le-marche-europeen-du-gaz-1052018425.html

La commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simson, a indiqué mercredi que Bruxelles proposera, avant la fin de l'année, de réformer le marché européen du gaz... 06.10.2021, Sputnik France

Lors d'un débat au Parlement européen, réuni en plénière à Strasbourg, Mme Simson a souligné que l'Union européenne devait réagir de manière rapide et coordonnée face à la hausse des prix du gaz qui suscite des craintes quant à l'impact sur les consommateurs et les entreprises.A cette occasion, la commissaire européenne a passé en revue les mesures possibles déjà à la disposition des États membres pour aider les ménages et les PME vulnérables face à la flambée des prix du gaz.Pendant le débat, les députés européens ont demandé une enquête sur les manipulations du marché par des acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que sur la spéculation sur le marché européen du carbone afin de mesurer les conséquences de ces deux facteurs sur les prix.Ils ont aussi insisté sur la nécessité de prendre des mesures immédiates en vue de protéger les plus vulnérables contre la hausse des factures.Plusieurs eurodéputés ont également appelé au renforcement des capacités de stockage de gaz, à la mise en place de programmes communs d'achat de gaz - en ayant recours modèle utilisé pour les vaccins anti-Covid- et à utiliser le pacte vert comme une occasion pour améliorer la sécurité et l'indépendance énergétiques.

