Chine: alerte jaune à de possibles catastrophes géologiques

Chine: alerte jaune à de possibles catastrophes géologiques

La Chine a émis, mercredi, une alerte jaune à propos d'éventuelles catastrophes géologiques dans certaines parties du pays. 06.10.2021

Le ministère des Ressources naturelles et l'Administration météorologique de Chine ont émis des avertissements précoces de risques géologiques élevés dans certaines parties du Hebei, du Shanxi, du Shaanxi, du Gansu et du Sichuan de 20h00 mercredi à 20h00 jeudi.La population locale est exhortée à prendre des précautions contre les catastrophes géologiques causées par de fortes pluies, en particulier dans les zones aux dangers cachés.La Chine dispose d'un système d'alerte météo en quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi de l'orange, du jaune et du bleu.

