https://fr.sputniknews.com/20211006/cocaine-lambassade-russe-en-france-se-renseigne-sur-les-marins-detenus-dans-le-port-de-dunkerque-1052016087.html

Cocaïne: l'ambassade russe en France se renseigne sur les marins détenus dans le port de Dunkerque

Cocaïne: l'ambassade russe en France se renseigne sur les marins détenus dans le port de Dunkerque

Un temps malmené par la pandémie, le trafic de drogue est à nouveau en plein essor. Plus d’une tonne de cocaïne, d’une valeur de plusieurs dizaines de millions... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T12:43+0200

2021-10-06T12:43+0200

2021-10-06T12:45+0200

france

france

drogue

dunkerque

cocaïne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104255/85/1042558583_0:185:1921:1265_1920x0_80_0_0_72a4a44cdc3fd93b0670b73bb836a60c.jpg

Vingt membres d’équipage de diverses nationalités, dont des Russes, ont été interpellés le 1er octobre dans le port de Dunkerque sur un bateau à bord duquel plus d'une tonne de cocaïne a été saisie, a annoncé La Voix du Nord. Alors qu’ils ont été déférés à Paris à l'issue de leur garde à vue, l’ambassade de Russie en France se renseigne sur de possibles compatriotes.Les saisies de drogue s'enchaînentQuelque 1.127 kg de cocaïne, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, ont été saisis le 1er octobre à bord d'un bateau battant pavillon du Liberia en provenance du Brésil, a annoncé l’AFP se référant à une source proche de l'enquête et une source policière. Selon la source proche de l'enquête, la drogue était cachée dans la cale du bateau, le Trudy, intercepté "sur la base d'informations". La Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) a été saisie.Cette prise a eu lieu le même jour qu’une autre saisie réalisée à la sortie du port du Havre. Comme l’indique l’AFP en se référant à des sources proches du dossier, un camion transportant près de 700 kg de cocaïne a été intercepté par les gendarmes qui ont découvert parmi les cartons de crevettes en provenance d'Équateur 11 sacs de sport contenant de la drogue.De la même manière, d'après les informations de la Police nationale, une importante saisie de drogue a eu lieu à Dijon le 25 septembre. De la cocaïne, de l'ecstasy, de la MDMA, de la kétamine et de l'héroïne ont été retrouvées à l'occasion d'un contrôle routier. Le tout pour une cinquantaine de kilogrammes.Trafic en hausseEnviron 275 millions de personnes ont consommé des drogues dans le monde l'année dernière et plus de 36 millions de personnes souffrent de troubles liés à la consommation de drogues, selon le Rapport mondial sur les drogues 2021, publié en juin dernier par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).Le rapport note également que les chaînes d'approvisionnement en cocaïne vers l'Europe se diversifient, ce qui fait baisser les prix et augmenter la qualité et menace ainsi l'Europe d'une nouvelle expansion du marché de la cocaïne. Cela risque d'accroître les dommages potentiels causés par cette drogue dans la région.La pandémie n'a fait que freiner temporairement le trafic de stupéfiants, "il y a eu un ralentissement des saisies, du commerce, des expéditions. Mais très rapidement, les trafiquants se sont adaptés et nous observons une augmentation des quantités expédiées en Europe", souligne Ghada Waly, directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime.

Robert Mag encore des russes ??!!!! ils sont déjà impliqués dans une grosse affaire de fausse monnaie aux USA, dans du trafic d'armes en Ukraine et maintenant dans une grosse affaire de drogue en France... à quoi joue le kremlin ?? 3

Tutux0743 Alors GRUIK, une petite vocifération ? 0

2

dunkerque

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

france, drogue, dunkerque, cocaïne