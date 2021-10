https://fr.sputniknews.com/20211006/crise-du-gaz-poutine-pointe-une-erreur-de-la-commission-europeenne---1052017602.html

Crise du gaz: Poutine pointe une erreur de la Commission européenne

En sortant des contrats à long terme pour le gaz, l’Europe a opté pour une politique erronée dont les conséquences ont des répercussions aujourd’hui sur le... 06.10.2021, Sputnik France

En commentant la flambée inédite des prix du gaz, Vladimir Poutine a estimé que la Commission européenne avait commis une erreur.Selon lui, l’institution a effectué de nombreuses démarches pour éliminer des contrats de long terme pour l’approvisionnement en gaz naturel.Comme il n’y a pas de place pour les mouvements chaotiques sur le marché énergétique mondial, "les projets d’investissements portent un caractère durable", a-t-il souligné."C’est la raison pour laquelle les actions abruptes et peu réfléchies peuvent aboutir, et, à en juger la situation actuelle sur le marché, entraînent des déséquilibres importants, ceux que l’on observe maintenant sur le marché énergétique européen qui connaît plusieurs facteurs négatifs apparus simultanément", poursuit M.Poutine.Transit du gaz via l’UkraineEn se prononçant au sujet du transit du gaz via l’Ukraine, une question qui produit des "spéculations", le chef de l’État russe a assuré que la Russie transférerait via son territoire 40 milliards de mètres cubes par an."Nous voyons diverses spéculations au sujet du transport et du transit du gaz dans le domaine [énergétique, ndlr] ukrainien. Je voudrais également souligner que nos engagements contractuels prévoient le transfert de 40 milliards de mètres cubes par an via le système de transport de gaz naturel de l'Ukraine. En neuf mois de 2021, Gazprom [géant gazier russe, ndlr] a augmenté ses livraisons […] de plus de 8%. Il est possible de dire avec certitude que nous dépasserons nos engagements contractuels sur le transfert de gaz via le territoire ukrainien", a ajouté Vladimir Poutine.Parmi de nombreux facteurs négatifs qui ont exacerbé la crise énergétique en Europe, figurent la reprise économique et des niveaux faibles des stocks européens de gaz. Cependant, selon divers analystes, dont ceux de la banque danoise Saxo Bank, le lancement du Nord Stream 2, qui a commencé à remplir sa première conduite, pourrait favoriser la baisse des prix du gaz. Les livraisons de gaz en Europe par l’entreprise Gazprom sont déjà proches d'un record, a pointé ce 6 octobre le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov. La Russie est disposée à couvrir tous les excès de demande, a-t-il assuré.

Koceila de ⵜⵉⵍⵉⵎⵙⴰⵏ Incapable de gérer son pays se prend pour le président aussi du monde 4

Koceila de ⵜⵉⵍⵉⵎⵙⴰⵏ Justement propos de gaz comme il est interdit pour une entreprise d'être à la fois propriétaire du tuyau et également fournisseur de gaz pour éviter le monopole le parlement européen déclare Nord stream impropre à la certification 4

