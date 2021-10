Défendre l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne constitue une "priorité" pour l’Espagne, notamment suite à la décision du Tribunal de l'UE au... 06.10.2021, Sputnik France

Défendre l'accord de pêche avec le Maroc est "une priorité" pour l’Espagne

avec Maghreb Arabe Presse

Défendre l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne constitue une "priorité" pour l’Espagne, notamment suite à la décision du Tribunal de l'UE au sujet des accords agricole et de pêche signés avec le Maroc, a souligné le ministre espagnol de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Luis Planas.