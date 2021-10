https://fr.sputniknews.com/20211006/des-graffiti-antisemites-decouverts-a-auschwitz-1052013155.html

Des graffiti antisémites découverts à Auschwitz

Des graffiti antisémites découverts à Auschwitz

Les graffiti comprennent "deux références à l'Ancien Testament souvent utilisées par les antisémites, et des slogans négationnistes" écrits en anglais et en... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T09:00+0200

2021-10-06T09:00+0200

2021-10-06T09:00+0200

musée auschwitz-birkenau

nazis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104295/21/1042952113_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_d8de737ed755f064d27ebd8ac1f52bc2.jpg

Des graffiti antisémites peints à la bombe ont été découverts sur neuf baraques en bois du camp de concentration nazi d'Auschwitz en Pologne, a annoncé le 5 octobre le musée d'Auschwitz-Birkenau.Les graffiti comprennent "deux références à l'Ancien Testament souvent utilisées par les antisémites, et des slogans négationnistes" écrits en anglais et en allemand, a ajouté le musée.Les responsables du musée ont rapporté les faits à la police et sont en train d'analyser les images des caméras de vidéosurveillance.Ils ont également demandé aux visiteurs qui ont pu être témoins de l'incident ou qui se sont trouvés dans les parages des baraques de se manifester et d'envoyer des photos.Les graffiti seront effacés une fois que la police aura terminé son enquête, a ajouté le musée.Selon le musée, la sécurité sur le site de 170 hectares a été constamment renforcée, mais le budget de l'institution a été affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19.Quelque 1,1 million de personnes, principalement des juifs, ont péri dans ce camp de la mort mis en place sur le sol polonais par l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

musée auschwitz-birkenau, nazis