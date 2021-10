https://fr.sputniknews.com/20211006/energies-renouvelables-la-part-de-leolien-et-du-solaire-seleve-a-pres-de-40-en-belgique-1052019826.html

Energies renouvelables: la part de l'éolien et du solaire s'élève à près de 40% en Belgique

La part de l'éolien et du solaire dans la fourniture d'énergies renouvelables en Belgique est passée de 1 à 39% entre 2008 et 2019, indique mercredi un nouveau... 06.10.2021, Sputnik France

économie

belgique

énergies renouvelables

Loin devant avec 60%, la biomasse reste la première ressource énergétique naturelle et renouvelable en Belgique, relève le rapport.La Biomasse a perdu 35 points de pourcentage au profit des énergies éolienne et solaire, mais elle est passée en valeur absolue de près de 40.000 térajoules (TJ) en 2008 à environ 60.000 TJ en 2019, note l'organisme de prévision belge.Au total, les ressources énergétiques naturelles et renouvelables en Belgique représentent près de 100.000 TJ en 2019. Soit une hausse de 151% depuis 2008.Le secteur de la chimie, repris dans les secteurs industriels, a ainsi connu une croissance conséquente des quantités extraites grâce au développement de la filière des biocarburants. Ces deux secteurs insèrent dans l'économie la totalité de la biomasse fournie par l'environnement.Selon le rapport, le secteur de l'énergie a gagné en importance, avec une part dans le total des ressources énergétiques naturelles extraites, qui est passée de 5% en 2008 à 40% en 2019.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

belgique, énergies renouvelables