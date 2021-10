https://fr.sputniknews.com/20211006/google-va-investir-un-milliard-de-dollars-en-afrique-1052024120.html

Google va investir un milliard de dollars en Afrique

Google a annoncé mercredi vouloir investir un milliard de dollars (870 millions d'euros) en Afrique au cours des cinq prochaines années pour garantir un accès... 06.10.2021, Sputnik France

L'unité de la société technologique américaine Alphabet Inc a lancé un fonds pour l'Afrique afin d'investir 50 millions de dollars dans des start-up, en leur donnant accès à ses employés, son réseau et ses technologies.En collaboration avec l'organisation à but non lucratif Kiva, Google va également fournir 10 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt pour aider les petites entreprises et les entrepreneurs au Ghana, Kenya, Nigeria et en Afrique du Sud à surmonter les difficultés économiques liées au COVID-19.La société a déclaré qu'un programme lancé l'année dernière au Kenya en partenariat avec l'opérateur mobile Safaricom et qui permet aux clients de payer en plusieurs versements des téléphones équipés de la technologie 4G, serait étendu à d'autres opérateurs mobiles tels que MTN, Orange et Vodacomà sur tout le continent.Google a construit un câble sous-marin pour relier l'Afrique et l'Europe, ce qui, selon lui, permettra d'obtenir une connexion plus rapide et moins chère.

