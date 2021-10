https://fr.sputniknews.com/20211006/guinee-quand-les-militaires-entretiennent-le-mystere-sur-la-duree-de-la-transition-1052027650.html

Guinée: quand les militaires entretiennent le mystère sur la durée de la transition

Guinée: quand les militaires entretiennent le mystère sur la durée de la transition

Plus d’un mois après la chute du Président Alpha Condé, le nouvel homme fort de la Guinée met peu à peu en place les organes de la transition devant mener au... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T22:20+0200

2021-10-06T22:20+0200

2021-10-06T22:20+0200

afrique

transition

guinée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103324/61/1033246130_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_898a37aa1352eeda54a68535e22663c0.jpg

Deux ans ou plus, 18 mois, un an? À l’heure actuelle, personne ne semble en mesure de dire quelle sera la durée de la transition en Guinée. Un mystère amplifié par le silence assourdissant du chef du Conseil national du rassemblement pour le développement (CNRD), intronisé chef de l’État et Président de la République lors de sa prestation de serment le 1eroctobre. Dans son discours, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya n’a pas vendu la mèche, se limitant à rappeler que la question sera l’objet d’un consensus entre la junte et les acteurs politiques et sociaux.La Charte de la transition qui fait office de Constitution provisoire depuis sa publication en septembre dernier est un catalogue de principes sur les libertés, droits et devoirs des citoyens, l’État de droit, etc. Nulle part dans ses 84 articles ne figure une réponse précise quant au temps que les militaires resteront à la tête de la Guinée. "La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du rassemblement pour le développement", indique l’article 77. D’où l’inquiétude d’une frange de la classe politique, dont les partisans de Cellou Dalein Diallo, chef du principal parti d’opposition.L’expérience des derniers régimes militaires n’enchante pas trop les Guinéens. Le quart de siècle de pouvoir autoritaire et répressif de Lansana Contésuite à la disparition du Président Sékou Touré en 1984 a fini en lambeaux et provoqué le coup d’État du fantasque capitaine Camara en décembre 2008. La Guinée vit alors dans la violence, la répression et les règlements de comptes entre chefs militaires, jusqu’au massacre du 28 septembre 2009. Ce jour-là, dans l’enceinte du stade du même nom à Conakry où avait lieu une manifestation pacifique, environ 150 personnes tombent sous les balles des soldats et plusieurs femmes ont été victimes de viols. Alors qu’il voulait se porter candidat à la présidentielle qui pointait à l’horizon, Moussa Dadis Camara est victime d’un attentat perpétré par un de ses proches dans le camp militaire de Koundara. Évacué et soigné au Maroc, il finit par obtenir l’asile au Burkina Faso. La présidence de transition est alors assurée par le général Sékouba Konaté jusqu’à l’élection présidentielle de juin et novembre 2010 remportée par Alpha Condé. Aujourd’hui, le CNRD joue la transparence et écarte tout agenda caché.Du reste, il semble que le CNRD puisse compter sur une large majorité de Guinéens encore traumatisés par les dérives du régime d’Alpha Condé, mais rassurés par les promesses d’une ère démocratique attendue avec impatience.Les Guinéens guettent le profil de la personnalité civile qui sera nommée au poste de Premier ministre dans le premier gouvernement de la junte depuis la chute du Président Alpha Condé le 5 septembre dernier. Est également attendue la répartition des membres du Conseil national de la transition qui va jouer le rôle d’une assemblée nationale.

https://fr.sputniknews.com/20210930/guinee-senegal-les-frontieres-terrestres-rouvertes-les-commercants-respirent-1051938254.html

https://fr.sputniknews.com/20210923/au-senegal-des-deputes-passeurs-au-cur-dun-trafic-presume-de-passeports-diplomatiques-1051828847.html

guinée

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Momar Dieng https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

Momar Dieng https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Momar Dieng https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

transition, guinée