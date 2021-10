https://fr.sputniknews.com/20211006/la-cote-divoire-recoit-un-don-de-282000-doses-de-vaccin-anti-covid-1052019722.html

La Côte d’Ivoire reçoit un don de 282.000 doses de vaccin anti-Covid

La Côte d’Ivoire a réceptionné, dans le cadre de l’initiative COVAX, un don de la République d’Allemagne de 282.000 doses de vaccins Astra Zeneca. 06.10.2021, Sputnik France

Ce don a été réceptionné, dimanche l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, par le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Soro Kountelé Gona, représentant le ministre Pierre Dimba.Cet important lot de vaccins qui va soulager les populations en attente de leur deuxième dose de vaccins Astra Zeneca, vient porter à 1.834.850 le nombre total de doses de vaccins Astra Zeneca reçues par la Côte d’Ivoire.Le gouvernement ivoirien, qui a lancé depuis le 1er mars 2021 la vaccination contre la Covid-19, a souligné récemment sa détermination à atteindre une large couverture vaccinale pour protéger les populations, et ce en en déployant les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif.Le pays avait franchi, le 28 septembre, la barre de deux millions de personnes vaccinées, et l’objectif du gouvernement est de vacciner cinq millions d’Ivoiriens d’ici la fin de cette année.

