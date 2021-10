https://fr.sputniknews.com/20211006/la-premiere-banque-deurope-de-par-sa-capitalisation-boursiere-est-russe-1052023808.html

La première banque d’Europe de par sa capitalisation boursière est russe

Sberbank a détrôné HSBC comme première banque d'Europe quant à sa capitalisation. Le géant russe compte désormais se diversifier et marcher sur les... 06.10.2021

économie

sberbank

bourse

vente en ligne

streaming

bourse de moscou

Sur fond de la flambée des prix de l’énergie, les acteurs russes n’en finissent plus d’empiler les records en bourse. Le MOEX, l’indice russe de référence, a en effet progressé d’environ 30% cette année, tiré par plusieurs locomotives. Parmi elles, la banque Sberbank vient à nouveau de s’illustrer.L’établissement bancaire est en effet devenu le premier d’Europe en capitalisation boursière, avec 112 milliards de dollars, selon les données des salles de marchés. Sberbank dépasse ainsi HSBC, avec 108,5 milliards. Le groupe français BNP complète le podium, avec une capitalisation d'environ 81 milliards de dollars. Ce 5 octobre, l’action du groupe russe a flirté avec la barre des 365 roubles sur le MOEX, du jamais vu jusqu’ici.Au-delà de la question énergétique, Sberbank profite surtout d’une augmentation de la demande de prêts hypothécaires.Le nouvel Amazon russe?Mais pour l’avenir, l’établissement voit plus loin que ses activités bancaires. Le groupe envisage en effet de se diversifier, en se lançant notamment dans le e-commerce. Alors qu’un partenariat avec Alibaba, le géant chinois du secteur, a d’abord été envisagé, Sberbank a finalement décidé de faire cavalier seul, avec sa plateforme SberMegaMarket.À long terme, la compagnie compte créer un Amazon à la russe, en investissant 35 milliards de roubles (environ 420 millions d’euros) dans le commerce électronique. Cependant, l’entreprise ne se restreindra pas à la vente en ligne et entend construire un véritable "écosystème", proposant des services allant de la livraison de nourriture aux plateformes de streaming.L’établissement bancaire pense que ce nouvel écosystème pourrait représenter 5% de ses résultats d’exploitation à l’horizon 2030.

sberbank, bourse, vente en ligne, streaming, bourse de moscou