https://fr.sputniknews.com/20211006/le-fmi-alerte-sur-lacceleration-de-linflation-sur-fond-de-reprise-incertaine-1052023113.html

Le FMI alerte sur l'accélération de l'inflation sur fond de reprise incertaine

Le FMI alerte sur l'accélération de l'inflation sur fond de reprise incertaine

Dans son dernier rapport sur les Perspectives de l'économie mondiale, le Fond monétaire international (FMI) alerte sur les risques d'une "accélération... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T17:59+0200

2021-10-06T17:59+0200

2021-10-06T17:59+0200

international

fonds monétaire international (fmi)

inflation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104311/49/1043114985_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_08f3820727aa62a5b33f046c9f7332f2.jpg

La reprise économique "s’est accompagnée d’une forte accélération de l’inflation" cette année dans les pays avancés et les pays émergents, nourrie par un raffermissement de la demande, des pénuries d’approvisionnement et l’augmentation rapide des cours des produits de base", indique l'institution financière internationale.Selon le rapport, les pays avancés devraient connaître à court terme des pressions inflationnistes modérées, dont l’effet diminuera progressivement. En revanche, les estimations de la relation entre le sous-emploi des capacités — la quantité de ressources inutilisées dans une économie — et l’inflation pour les pays émergents apparaissent "plus sensibles à l’inclusion de la période pandémique dans l’échantillon".Evoquant les implications sur l'action publique, le FMI recommandent aux dirigeants de trouver un "équilibre délicat" entre soutenir patiemment la reprise et être prêts à agir rapidement afin de maîtriser l’inflation non souhaitée.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

fonds monétaire international (fmi), inflation